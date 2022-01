Cavese, i rinforzi arrivano dai «pro»: trattative per attacco e gruppo under

La lunga sosta forzata del campionato causa Covid può permettere alla Cavese di concentrarsi a dovere sul capitolo calciomercato. Il cambio alla guida tecnica, ma soprattutto i numeri degli aquilotti nella prima fase del torneo, hanno messo in evidenza qualche lacuna da colmare nell'organico affidato da diverse settimane a Emanuele Troise.

I numeri dicono che in prima linea gli aquilotti hanno bisogno di un goleador. Tra le prime 8 della classifica del girone I di Serie D, infatti, i metelliani hanno il minor numero di reti realizzate (19 in 17 partite), a dispetto della miglior difesa del torneo (9 reti subite) in condominio con la Gelbison (che ha giocato 2 gare in meno).

E allora ecco spuntare il primo nome per la prima linea. Si tratta dell'argentino Pablo Ezequiel Banegas, 30enne attaccante esterno in lista di sbarco al Potenza. Nella scorsa stagione in Serie D ha chiuso con 17 centri tra le fila del Notaresco, uno dei quali in Coppa Italia contro il Pescara.

C'è da riequilibrare anche il parco under, tenendo conto di un mercato estivo che non ha garantito - prima a Ferazzoli poi a Troise - un ricambio ruolo per ruolo tra pari età. Costringendo dunque soprattutto il trainer ex Gelbison a ripetute staffette tra i portieri Anatrella e Paduano per rientrare nei parametri normativi. La ricerca riguarda in particolare un terzino sinistro classe 2003, utile a offrire a Troise un'alternativa che non costringa il tecnico agli stessi stravolgimenti forzati - di sistema di gioco e di interpreti - cui aveva dovuto ricorrere Ferazzoli nei mesi scorsi.