Cavese, rinforzo anche in difesa: lo spagnolo Muñoz in biancoblu

Un rinforzo in difesa per mister Emanuele Troise. La Cavese ha reso noto il tesseramento di Rafael Muñoz Benavides, spagnolo classe 1994. Il nuovo aquilotto fa della duttilità la sua principale prerogativa, potendo agire indifferentemente da terzino destro o da difensore centrale.

Cresciuto nel vivaio del Malaga, sua città natale, in Spagna ha giocato anche nell'Atletico Madrid B e nel Marbella. Approdato in Italia nell'estate del 2019, ha indossato per due annate la maglia del Gubbio, chiudendo l'esperienza in Umbria con 45 presenze e 3 gol.

Ha trascorso la prima parte della scorsa stagione al Trapani, prima di approdare alla Casertana, totalizzando 28 presenze in categoria.