Cavese-Romana, probabili formazioni: «Non sbaglieremo la partita»

Subito un cliente ostico per la Cavese all'esordio nel girone G di Serie D. Al Simonetta Lamberti domani sarà in scena la Romana, una delle formazioni meglio attrezzate e indicata come possibile outsider del campionato.

Dal canto suo, la società biancoblu non ha mai nascosto le sue ambizioni e gli ultimi due innesti - Urso e Konatè - hanno di fatto completato un organico che vanta esperienza, qualità e tanta concorrenza soprattutto in linea mediana.

Mister Daniele Cinelli ha sottolineato l'importanza di avere varianti e alternative in gruppo, evidenziando anche la bontà del lavoro fatto nel precampionato dalla sua squadra: «Un ottimo lavoro per il quale attendiamo ovviamente il giudizio del campo.

La Romana è composta da calciatori di categoria, predilige il gioco palla a terra ma noi abbiamo comunque studiato le giuste contromisure. La cosa di cui sono sicuro, comunque, è che la Cavese non sbaglierà l'approccio mentale alla partita».

Tre gli indisponibili per mister Cinelli, che dovrà rinunciare a Buschiazzo e Todisco per squalifica, oltre all'under Megna che sta gradualmente recuperando la condizione fisica per poter rientrare in gruppo.