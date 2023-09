Cavese-Romana 2-0: Addessi e Cuomo firmano la vittoria

Vittoria non senza sofferenze per la Cavese, che supera al Simonetta Lamberti un'ottima Romana col punteggio di 2-0. Addessi e Cuomo firmano in calce i primi tre punti stagionali, ma gli aquilotti devono applaudire alcuni interventi provvidenziali del portiere Boffelli. L'ex estremo della Primavera del Napoli è fondamentale per ben tre volte nel primo tempo - su Calì e due volte su Lisi - oltre che nel finale della ripresa su Alagna, rientrando nettamente tra i migliori in campo per la squadra di Cinelli.

Al tramonto della prima frazione il vantaggio degli aquilotti con Addessi che devia una conclusione di Derosa dalla distanza. Il raddoppio al 37’ della ripresa con un contropiede innescato da Piovaccari, con Sowe che accomoda sui piedi di Cuomo l'assist per il tap-in decisivo.

In pieno recupero un tiro-cross di Cinque colpisce la traversa, sfiorando un tris che sarebbe stato oltremodo punitivo per la squadra ospite.