La Cavese non conosce ostacoli: Diaz-Carbonaro, blitz a San Cataldo

La Cavese cala il poker. Vittoria preziosa e meritata a San Cataldo per gli aquilotti, sempre più cinici e capaci di capitalizzare al meglio le occasioni da gol create. Di fatto, su tre tiri nello specchio della porta della Sancataldese, uno è finito sul palo e due nel sacco. Dunque, meglio di così non si può.

Ampio turnover per mister Ferazzoli rispetto alla sfida interna alla Polisportiva Santa Maria. Dentro Anatrella, Gabrieli, De Caro, Romizi, D'Amore e Diaz dal primo minuto. Cambia il volto della squadra, ma non il cinismo. Dopo 6' Kosovan centra il palo su punizione dal limite, poi all'11' il risultato si sblocca.

Rapida ripartenza di Gabrieli che verticalizza per Diaz. Il "Tato" scatta sul filo del fuorigioco e fulmina La Cagnina in uscita. Gli ospiti non stanno a guardare, ma il dato di zero gol fatti nelle prime 3 uscite trova spiegazione in una mira non ottimale. Come accade a Velardi al 21' su cross basso di Cess.

Una fiammata di Diaz alla mezz'ora potrebbe portare al raddoppio, poi nel finale Manfrè sceglie bene il tempo su cross dalla destra ma conclude sul fondo.

Nella ripresa la Sancataldese alza un po’ il baricentro, riducendo al minimo le offensive metelliane. Arrivano però solo un paio di conclusioni lontane dallo specchio della porta difesa da Anatrella. Il pericolo principale per gli aquilotti è opera di Kouame, che sbuca in area sul fronte destro al 21’ ma conclude sul fondo.

La Cavese contiene senza soffrire troppo e piazza la zampata mortifera appena ne ha occasione. L’azione di rimessa al 25’ trova al limite dell’area Carbonaro, che converge, dribbla un avversario e realizza il raddoppio. Per la Sancataldese piove sul bagnato quando Kouame rimedia il secondo giallo per un fallaccio su Kosovan.

Gli ultimi sussulti a cavallo del 90', ma Anatrella e Viscomi salvano su due occasioni ravvicinate di Souaré e dell’ex di turno Gancitano.