Cavese-San Marzano 2-1: rimonta in superiorità

La Cavese chiude la regular season battendo anche il San Marzano, al termine di una gara ben giocata da entrambe le compagini. Coi rispettivi traguardi già raggiunti e al netto di diverse assenze su entrambi i versanti, le squadre danno vita a uno spettacolo godibile sugli spalti.

La Cavese prova a spingere da subito, ma Foggia e Di Piazza non trovano fortuna. Cresce gradualmente il San Marzano, trascinato da un Marotta in ottima forma e dal solito Camara. Rischia la capolista in almeno un paio di sortite efficaci degli ospiti, con Bacio Terracino che non trova lo spunto giusto in area di rigore. Ma al 42' Marotta sblocca il risultato sfruttando anche una deviazione di un difensore avversario.

A inizio ripresa Cevers si oppone bene a Derosa, poi è ancora San Marzano. Il primo assistente vanifica il raddoppio di Marotta per un dubbio fuorigioco di Camara. Lo stesso Marotta al 9' chiama Boffelli al gran riflesso. A metà frazione la svolta negativa per il San Marzano con l'espulsione per doppio giallo di Ndow.

La Cavese trova il pareggio con Addessi, poi Cevers si oppone alla punizione di Urso. Al 40' è incredibile il gol divorato da Coly, che calcia altissimo da ottima posizione su sponda di Ferrari. Nel finale Cevers risponde ancora presente su Di Piazza, ma nulla può sulla sassata di Felleca che fissa il punteggio sul 2-1. Ancora strascichi di festa promozione per gli aquilotti, che attendono ora di conoscere il calendario della poule scudetto: nel primo turno super-sfide contro Team Altamura e Trapani.