Cavese all'esame San Marzano: Cinelli chiede equilibrio ai suoi

«Il campionato è ancora lunghissimo e dobbiamo mantenere grande equilibrio, senza guardare la classifica e i numeri». Mister Cinelli predica calma in casa Cavese alla vigilia dell'impegno esterno con il San Marzano. Il tecnico tiene i piedi ben puntati per terra, nonostante il vantaggio di ben 8 punti sulla Cos Sarrabus Ogliastra, seconda della classe.

«Domani affronteremo un avversario di grande valore, che con l’arrivo del nuovo allenatore e del nuovo direttore sportivo si è sistemato e sta facendo grandi cose.

Da parte nostra, cercheremo di fare la nostra solita partita equilibrata. Sarà sicuramente un impegno complicato, in cui credo che la faranno da padrona i duelli fisici. Sono le classiche gare in cui un episodio può dterminare l'esito finale».

Assente il solo Mercurio, la Cavese si presenterà al gran completo domani al Comunale di Palma Campania. Cinelli non ha dato indizi relativamente alle scelte, sottolineando però che quella di domani «sarà una gara completamente diversa rispetto a quella con la Cynthialbalonga, nella qualche c'è stato un forte vento a condizionare le squadre, ma soprattutto un terreno di gioco non in buono stato».