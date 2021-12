La Cavese spreca un'occasione: pari a Sant'Agata, Allegretti espulso

Le concorrenti rallentano ma la Cavese non ne approfitta. Rischia anzi di lasciarci le penne a Sant'Agata di Militello, giocando in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo, a causa di un colpo proibito che Allegretti ha rifilato a un avversario a palla lontana ma sotto gli occhi del direttore di gara.

Il match odierno ha evidenziato ancora una volta i problemi realizzativi degli aquilotti, che non hanno sicuramente creato tantissime opportunità da rete, ma non hanno avuto il giusto cinismo al momento opportuno. Nel primo tempo Carbonaro e Koné hanno sprecato nitide palle-gol, che avrebbero sicuramente modificato l'andamento di un match che a inizio ripresa ha preso tutt'altra piega.

Il rosso diretto ad Allegretti dopo 3 minuti della ripresa ha modificato i piani della Cavese, costretta a difendersi per evitare di passare sotto la scure della dura legge del gol. Quella che ti punisce sistematicamente, con estrema puntualità, quando sprechi troppo sotto porta.

Il pari non cambia praticamente nulla in classifica, se non l'aver rosicchiato un punto alla Gelbison, capolista virtuale viste le due partite da dover recuperare. Partite che ovviamente non hanno esito scontato e che potranno dunque portare notizie positive alla squadra di Troise. Che nel frattempo, però, ha lasciato per strada altri due punti molto utili a riavvicinarsi alla vetta.

In attesa che la società riesca a sistemare attraverso il calciomercato un problema che attualmente si sta rivelando pesante. A una difesa ermetica - la migliore del girone in condominio con la Gelbison con sole 8 reti subite - non corrisponde l'altro ingrediente fondamentale per vincere un campionato.