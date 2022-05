Cavese, «il futuro è già delineato»: Santoriello garantisce, club solido

Una nota per sgombrare il campo su fantasiose ipotesi relative al futuro della Cavese. Massimiliano Santoriello parla di nuovo alla piazza dopo un lungo periodo. E lo fa per rassicurare sulla solidità del progetto biancoblu, che non prevede nuovi smantellamenti e nuove rifondazioni.

«La nostra è una società solida che ha il dovere di affrontare una tappa alla volta, con il massimo equilibrio». Il massimo dirigente degli aquilotti non proietta ancora lo sguardo sulla prossima stagione, perché «al momento la nostra attenzione è concentrata sul campionato tuttora in corso e in particolare sulla gara con il Cittanova. Spingersi oltre non è utile e neppure necessario».

Poi la precisazione per rendere chiara l'idea sulla linea societaria: «Il futuro è già delineato. L’estate scorsa, con l’arrivo del direttore sportivo Pietro Fusco, abbiamo iniziato un percorso tecnico stabile e duraturo, di respiro medio-lungo, che proseguirà con ancora maggior impegno ed entusiasmo».

Intanto la società metelliana ha raggiunto la terza posizione, per il girone I, la classifica del contest Giovani D Valore, iniziativa del Dipartimento Interregionale che premia le società capaci di lanciare in prima squadra il maggior numero di giovani oltre i quattro da impiegare secondo la regola degli Under. In caso di conferma del piazzamento nell'ultimo “bollettino” relativo al contest, la Cavese percepirebbe un premio di 10mila euro. Le società che si piazzeranno al primo e al secondo posto riceveranno rispettivamente 25mila e 15mila euro.