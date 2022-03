Cavese, studenti a scuola di tifo: D'Angelo e «la fine di un incubo»

A scuola di tifo con la Cavese. Domenica al Simonetta Lamberti c'è stato l'appuntamento con l'iniziativa ideata dall’Istituto Comprensivo Carducci-Trezza di Cava de’ Tirreni e dal club metelliano, con il patrocinio dal Comune. Il progetto mira a promuovere fra gli studenti l’idea di tifo a favore della propria squadra e non contro gli avversari. Non violenza e fair play, parole d'ordine di uno sport che deve rispolverare i suoi valori educativi, diffondendoli già a partire dai più giovani.

Oltre alla presenza dei piccoli studenti allo stadio in occasione delle gare casalinghe degli aquilotti, il progetto prevede anche la realizzazione di un cortometraggio sui valori formativi dello sport.

Intanto, nel successo interno con il Castrovillari ha fatto notizia il ritorno al gol di Angelo D'Angelo. Il talentuoso centrocampista biancoblu ha dimostrato di aver superato il grave infortunio che lo ha tenuto a lungo fermo ai box: «Non faccio dediche ma ci tengo a ringraziare lo staff medico e il prof per il loro apporto. E voglio ringraziare anche il presidente e il direttore sportivo per la loro vicinanza in questo brutto periodo. Con l’esultanza - ha aggiunto D'Angelo - ho tirato fuori tutto quello che avevo dentro. Una vera e propria esultanza di liberazione per quel grave infortunio che per un periodo non mi permetteva nemmeno di camminare».

Cavese di misura col Castrovillari: Allegretti e D'Angelo firmano il 2-1

Ulteriore iniezione di fiducia per la formazione di mister Troise, di scena domenica prossima a San Luca. «Siamo indietro rispetto al nostro obiettivo ma stiamo facendo del nostro meglio e sappiamo benissimo dove possiamo arrivare. Sappiamo di essere una grande squadra e lo stiamo dimostrando».