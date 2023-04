Cavese senza Aliperta e Palma, Troise: «Non facciamo calcoli»

Senza Aliperta e Palma, la Cavese scenderà domani in campo al Vicino di Gravina in un'altra importante tappa del cammino verso la Serie C. L'oceanico gap di classifica al solito sparirà al fischio d'inizio del direttore di gara, con i padroni di casa pronti a dare l'anima per racimolare tra le mura amiche i punti necessari per provare a evitare la retrocessione.

Di fronte ci sarà però una Cavese motivata a non fermarsi dopo le ultime quattro vittorie consecutive. «La squadra sta bene ed è riuscita a recuperare energie fisiche e mentali - ha spiegato il tecnico Emanuele Troise -. È un momento cruciale del campionato e non è giusto fare calcoli, soprattutto in virtù delle inseguitrici che mantengono un gran ritmo. Siamo obbligati a non distrarci e a fare la nostra partita a Gravina. Bisogna andare in campo per affrontare la pressione del momento, ma anche con la giusta autostima e la consapevolezza che possiamo arrivare fino in fondo».

Assenze pesanti per gli aquilotti, ma l'allenatore biancoblu non fa drammi: «Abbiamo provato diverse soluzioni alternative, anche da poter sfruttare a partita in corso. Di fronte troveremo una squadra con buone qualità tecniche e tattiche; giocheremo su un campo più piccolo rispetto al nostro e con diversa superficie, ma sappiamo che dal punto di vista mentale dobbiamo farci trovare pronti contro una squadra in difficoltà e agguerrita perché ha bisogno di punti».