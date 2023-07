Cavese, si presenta mister Cinelli: «Avremo una squadra molto fisica»

Cultura del lavoro, squadra di uomini funzionali al credo tattico dell'allenatore e soprattutto un gruppo con molta fisicità. Sono questi i parametri su cui si incardinerà l'esperienza di Daniele Cinelli alla guida della Cavese edizione 2023-24.

L'allenatore, che ha conseguito l'abilitazione per poter assumere il ruolo di “head coach” dopo le tante collaborazioni passate, si è presentato ieri a stampa e tifosi biancoblu tracciando il suo percorso. «Ho cercato di trarre il meglio dagli allenatori con cui ho collaborato in questi anni. L'unica certezza che ho è che la mia Cavese sarà una squadra difficile da battere. Tatticamente prediligo un 4-2-3-1 elastico, ma non sono un integralista che si focalizza su un unico sistema di gioco».

In tema calciomercato Cinelli ha evidenziato «con il direttore Logiudice siamo sulla stessa lunghezza d’onda; gli ho detto in quale modo vorrei giocare e lui sta prendendo atleti funzionali al mio tipo di gioco.

Sarà una squadra che avrà in primis fisicità e centimetri, a cui poi si aggiungeranno qualità e propensione al gol».

Rispetto alla scorsa stagione ci saranno di sicuro alcune conferme, ma in percentuale minima rispetto alle novità. Già ufficiali le partenze di capitan Altobello, del giovane Bezzon (andrà a Cerignola) e degli attaccanti Bacio Terracino e Banegas, che si sono accasati a L'Aquila.

«Il presidente Alessandro Lamberti - ha concluso mister Cinelli - mi ha chiesto di far tornare l’entusiasmo in città, di cercare il bel gioco ma soprattutto mi ha chiesto di vincere il campionato. E io non vedo l’ora di iniziare».