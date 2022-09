Cavese, sliding doors tra portieri: via Paduano, tesserato Angeletti

Per un portiere che parte uno che arriva in casa Cavese. La società ufficializzerà nei prossimi giorni la cessione in prestito di Gennaro Paduano, classe 2003 che aveva fatto lo scorso anno il salto dalle giovanili alla prima squadra, collezionando 7 presenze tra campionato e Coppa Italia di Serie D.

In arrivo un altro estremo difensore, classe 2001 come il collega Colombo tesserato dalla Cavese a luglio scorso. Si tratta di Marco Angeletti, atleta cresciuto nel settore giovanile dello Spezia. Il nuovo pipelet biancoblu ha già collezionato presenze tra i professionisti, indossando le casacche di Pontedera e Imolese in Serie C.

Angeletti ha totalizzato 13 “gettoni” nelle ultime due annate, dopo le 23 partite disputate con l'Under 17 e la formazione Primavera 2 dello Spezia.