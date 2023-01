Cavese, slitta l'impegno di coppa: in campo per la beneficenza

Cavese e Francavilla hanno trovato l'accordo per far slittare la disputa della gara di Coppa Italia di Serie D, valida per gli ottavi di finale. Il match avrebbe dovuto disputarsi mercoledì 11 gennaio prossimo, ma la Lega Nazionale Dilettanti ha ratificato l'intesa tra i due club, spostando la partita al prossimo 1° febbraio. La gara si giocherà al Simonetta Lamberti con fischio d'inizio alle 14.30.

Intanto la squadra ha ripreso regolarmente gli allenamenti in vista della ripresa del campionato. Alla prima di ritorno gli aquilotti affronteranno subito un big match. I ragazzi di mister Troise renderanno visita all'Altamura, terza forza del girone H con 31 punti, appaiata al Brindisi a -5 dalla capolista.

Intanto, cresce l'attesa per la gara di beneficenza tra la squadra biancoblu e gli ultras della Curva Sud “Catello Mari”. Inizialmente in programma per lo scorso 15 dicembre, era stata rinviata per le avverse condizioni meteorologiche che avrebbero potuto pregiudicare le condizioni del manto di gioco del Lamberti. L'appuntamento è fissato per giovedì 5 gennaio prossimo alle 18.