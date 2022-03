Cavese, ancora spazio alla solidarietà: raccolta fondi grazie al poster ufficiale

La sosta del campionato di Serie D non ferma le attività in casa Cavese. Se sul terreno di gioco la formazione biancoblu sta ricaricando le batterie, provando a recuperare anche gli infortunati in vista del rush finale, la dirigenza prosegue nella sua campagna “Cavese for Children”.

Il progetto mira a raccogliere fondi da destinare ad associazioni, enti, ospedali, rivolti in particolare a bambini e ragazzi con autismo e disabilità. E dopo la vendita del calendario, partirà da martedì la distribuzione del poster ufficiale della stagione 2021-2022. Appuntamento fissato appunto il 22 marzo, a partire dalle 10 del mattino presso il Cavese Store di Corso Umberto I.

Non sarà una vera e propria vendita. La società ha infatti pensato di attivare una raccolta fondi con donazioni spontanee da parte dei supporters metelliani. Il poster, realizzato dal fotografo Angelo Tortorella, ritrae calciatori, tecnici, staff tecnico, area medica e magazzinieri.

L'intero ricavato sarà versato all’associazione Amici Neurologia Pediatrica - Carlo Sorrentino Onlus di Cava de’ Tirreni. L'associazione è nata nel 2012 e segue l'opera del compianto dottor Sorrentino, già primario dell'unità di Pediatria dell'ospedale metelliano. La mission è quella di occuparsi dei piccoli affetti da patologie croniche neurologiche e dare sollievo fisico e morale alle loro famiglie, attraverso la promozione di interventi formativi, acquisto attrezzature e beneficenza.