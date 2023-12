Cavese, ancora un'uscita: Sowe si accasa al Prato

Termina a metà del percorso l'avventura di Mousa Balla Sowe alla Cavese. L'attaccante esterno cambierà casacca e si accaserà al Prato nelle prossime ore. Non felicissima l'esperienza in biancoblu per l'atleta gambiano, soprattutto in termini di reti.

Nessun centro all'attivo infatti per Sowe, che chiude la parentesi a Cava con un bottino di dieci presenze complessive tra campionato e Coppa Italia di Serie D. Tra queste, la più sfortunata sicuramente resta quella contro la Flaminia Civita Castellana, vinta dagli aquilotti per 3-1 ma contraddistinta da diversi errori sotto porta dello stesso Sowe, preso di mira dalle critiche di parte della tifoseria. La cessione dell'esterno offensivo gambiano è arrivata all'indomani dell'approdo in biancoblu di Alessio Faella, ex Siracusa e Gelbison.

Ieri sera intanto dirigenti, staff tecnico e calciatori si sono ritrovati per la canonica cena natalizia, anticipata di qualche giorno visto il turno infrasettimanale in programma mercoledì 20 dicembre prossimo.