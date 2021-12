Cavese, stop a Gabrieli e Corigliano: Troise alle prese con tante assenze

Il Giudice Sportivo di Serie D ha squalificato per un turno il difensore Gabrieli e il centrocampista Corigliano della Cavese. Il primo era stato espulso nella gara contro il Paternò, mentre il secondo è giunto alla quinta ammonizione stagionale.

Un duplice problema per mister Troise, che dovrà rivedere il quartetto di under da oppore al Città di Sant'Agata nel prossimo impegno di campionato. Le due squalifiche vanno ad aggiungersi ad altre probabili assenze in casa Cavese.

Vanno infatti verificate le condizioni di diversi atleti alle prese con problemi fisici. In primis il capitano Altobello, fermato prima di Paternò da un'elongazione al distretto dei flessori della coscia sinistra. Out di sicuro il centrocampista Romizi, vittima di una lesione muscolare al quadricipite della coscia destra. Così come resterà ancora in bacino di carenaggio D'Angelo, che non ha ancora smaltito il problema al ginocchio sinistro che lo sta tenendo fuori da diverso tempo. Non mancano comunque le buone nuove, coi rientri a pieno regime in gruppo dei vari Potenza, Zielski e Bacio Terracino.

Infine, è aperta la prevendita per il match in programma domenica alle 15, allo stadio Fresina di Sant'Agata di Militello. I tifosi aquilotti potranno acquistarli - costo 10 euro - fino alle 19 di sabato 18 dicembre prossimo, presso la Cartoleria Tirrena di Cava de' Tirreni e in tutti i punti vendita del circuito Postoriservato.it.