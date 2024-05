Cavese-Team Altamura, parte la poule scudetto Serie D

Scatterà domenica 12 maggio la Poule Scudetto di Serie D. La Cavese va a caccia del bis - e sarebbe la prima società nella storia della competizione - dopo aver vinto il tricolore nella stagione 2002-03, sotto la guida tecnica di Mario Somma.

Partenza casalinga per gli aquilotti, inseriti nel girone triangolare con Team Altamura e Trapani. Domenica alle 16 si giocherà al Simonetta Lamberti contro la formazione pugliese, allenata da Mimmo Giacomarro, che ha vinto il campionato nel girone H di Serie D. Riposerà invece la corazzata siciliana, che entrerà in gioco dalla seconda giornata.

In caso di vittoria, la Cavese riposerà alla seconda giornata.

In caso di pareggio o di vittoria del Team Altamura, invece, gli aquilotti renderanno visita al Trapani il 15 maggio. Terza e ultima gara del primo turno in programma invece il 19 maggio. Accederanno alle semifinali - in programma il 26 maggio e il 2 giugno - le vincitrici dei tre triangolari e la migliore seconda.

Nei prossimi giorni il Dipartimento Interregionale comunicherà le modalità di disputa della finale. Dovesse giocarsi in gara unica, sarà scelto un campo neutro e si giocherà il 9 giugno. Nel caso di formula con gare di andata e ritorno invece, le partite saranno fissate l’8 e il 12 giugno.

Girone 1: Caldiero Terme, Clodiense Chioggia, Alcione Milano

Girone 2: Pianese, Campobasso, Carpi

Girone 3: Cavese, Team Altamura, Trapani