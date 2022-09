La Cavese attende il Team Altamura: Troise, «giochiamo liberi da pressioni»

«Voglio una Cavese che sappia giocare senza sentire il peso delle grandi aspettative». Emanuele Troise punta tutto sull'aspetto psicologico per gli aquilotti alla vigilia dell'esordio in campionato contro il Team Altamura.

Il tecnico elogia la fisicità della squadra di mister Ginestra, «che copre bene tutto il campo e ha anche tante soluzioni di gioco». Tuttavia l'ex difensore del Napoli vuole una Cavese che sappia far emergee le proprie qualità e la propria idea di gioco, senza riadattarsi completamente alle caratteristiche degli avversari.

Contro il Nola ha sperimentato un 4-2-3-1 che non ha ottenuto pagelle molto positive. E dunque è possibile che il tecnico possa riproporre un 4-3-3 che conti sulle geometrie di un Aliperta che in Coppa Italia ha fatto vedere di essere fondamentale per la costruzione del gioco dei biancoblu. Salandria e Bezzon i candidati principali ad affiancarlo nella zona nevralgica del campo.

In prima linea ballottaggi tra Gagliardi e Bacio Terracino, così come tra Foggia e Bubas. In difesa spazio a capitan Altobello che farà coppia con uno tra Lomasto e Fissore, col primo favorito.