Cavese, testa a testa per la panca: la società punta tutto su Ferraro

La Cavese prova a fare “all in” per il ruolo di allenatore della prossima stagione. Dopo le voci dei giorni scorsi relative a contatti con Nicola Ragno - ex Nardò -, il club metelliano sarebbe pronto a puntare tutto su Giovanni Ferraro. L'ex difensore centrale è reduce da due vittorie di fila nel campionato di Serie D, alla guida del Giugliano e soprattutto del Catania.

Il 54enne allenatore di Vico Equense, che nel 2009 condusse la squadra del suo paese natio a uno storico approdo nel calcio professionistico, è finito nel mirino di numerosi club.

Ma a quanto pare è la Cavese ad avere in mano al momento le carte più convincenti. Il nome di Ferraro confermerebbe le ambizioni della società del presidente Lamberti, pronto a rilanciare dopo aver perso incredibilmente nelle ultime due giornate la promozione diretta in Serie C.

Accanto a Ferraro, il club metelliano lavora anche per affidare il ruolo di direttore sportivo a un altro uomo d'esperienza. Il nome più gettonato è quello di Pasquale Logiudice, con un importante curriculum dirigenziale in Serie C dopo una lunga carriera da calciatore in terza serie. Catanzaro, Andria e Messina le tappe della sua esperienza da diesse, che fanno di Logiudice un nome di primissimo piano per il prossimo torneo di Serie D.