Cavese, testacoda fatale sul bagnato: aquilotti battuti in rimonta dal Troina

La Cavese inciampa a Troina nella prima sconfitta in campionato. Dopo il beffardo pareggio subito in casa per mano del Giarre, gli aquilotti cedono in rimonta all'ultima della classe, che dimezza dunque la penalizzazione subita per illecito sportivo.

Sul sintetico di Gagliano Castelferrato, reso viscido dalla pioggia soprattutto nel primo tempo, i ragazzi di Ferazzoli non si esprimono al meglio delle proprie potenzialità. Il tecnico opta per il tridente d'attacco in linea, con Carbonaro e Allegretti alle spalle di Diaz; panca iniziale per il rientrante D'Angelo, oltre a Maiorano e Kosovan.

Nel primo quarto d'ora ci provano senza successo Viscomi e Diaz. Timida la risposta del Troina, che alla mezz'ora è costretta a incassare il gol degli aquilotti. Palma illumina dalla mediana, Allegretti di prima intenzione realizza un gran bel gol.

Al 10’ della ripresa i padroni di casa rimettono le cose in pari. D'Amore commette fallo su Lo Cascio. L'arbitro è irremovibile e Gueye dal dischetto fa 1-1. Un timido tentativo di Allegretti al 20’ spezza una lunga fase senza particolari emozioni. Gueye è il più pericoloso dei suoi e, dopo aver chiamato al 34’ Anatrella a un intervento provvidenziale, trova il suo secondo sigillo personale.

Al 40’ lascia sul posto Fissore con una finta, converge e con una conclusione sul primo palo vanifica il tentativo di muro di Viscomi. E poco dopo il Troina legittima il vantaggio, chiamando ancora Anatrella all'intervento sul pericoloso tiro-cross di Lo Cascio dalla destra.

Nel finale la Cavese tenta il forcing, ma produce una sola conclusione di Diaz dal limite al 95’, finita abbondantemente a lato. Ko di misura per gli aquilotti, che perdono dunque la testa della classifica del girone I, pur restando comunque a minima distanza dalla prima posizione ora occupata dal Real Aversa.