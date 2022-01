Cavese, trasferta vietata ai tifosi: ad Acireale out Anatrella e Allegretti

Trasferta vietata ai tifosi della Cavese per il big match contro l'Acireale. Per disposizioni di pubblica sicurezza, lo stadio Comunale di Aci Sant'Antonio - sede provvisoria a causa dei lavori all'Aci e Galatea - non potrà ospitare i sostenitori metelliani nella gara in programma domenica alle 14.30.

Assenze anche in campo tra gli aquilotti, che dovranno rinunciare per squalifica ad Anatrella e Allegretti, con più di un dubbio pure per D'Angelo. L'esperto centrocampista ha ripreso ad allenarsi in gruppo, ma è reduce da un lunghissimo stop per un problema a un ginocchio e sembra assai probabile che mister Troise non lo rischi per il big match di domenica.

Grande attesa per il nuovo acquisto Banegas, che potrebbe trovare subito spazio in prima linea, vista appunto l'assenza di Allegretti. Da verificare infine le condizioni di Kosovan e Katseris. Domani mattina il tecnico biancoblu scioglierà le riserve, prima della partenza verso la Sicilia.