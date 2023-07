Cavese, Troest supera la prova: i convocati per il ritiro calabrese

Magnus Troest impreziosisce ufficialmente la rosa della Cavese per la stagione 2023-24. Il difensore centrale danese classe 1987 è reduce da un anno di inattività, ma potrà mettere a disposizione di mister Cinelli la sua lunghissima esperienza nel calcio professionistico: 340 partite in Serie B e 82 in Lega Pro rappresentano il curriculum di Troest inerente la sua permanenza in Italia, a cui si aggiungono altre 100 gare tra Superligaen danese e Liga2 spagnola.

Nient'altro da aggiungere per un atleta che da subito ha iniziato a lavorare sodo per ritagliarsi uno spazio importante nella Cavese edizione 2023-24.

Fa dunque parte della rosa che da oggi ha iniziato il lavoro nel ritiro di Camigliatello Silano presso il campo sportivo dell'hotel La Fattoria:

Portieri: Ascioti, Boffelli e Somma

Difensori: Buschiazzo, Cinque, Collura, Derosa, Fraraccio, Maffei, Magri, Marano, Megna, Polanco, Rana, Troest

Centrocampisti: Antonelli, Cuomo, Ferrara, Ospitaleche, Scognamiglio, Solpietro

Attaccanti: Addessi, Felleca, Foggia, Mercurio, Mori