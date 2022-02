Cavese a valanga, 4-0 al Troina: classifica compatta in vetta al girone

Una goleada per ridimensionare il ko di Giarre a un semplice e fisiologico incidente di percorso. La Cavese ristabilisce la regola del 4 e dopo i poker rifilati a Polisportiva Santa Maria e Sancataldese, riserva lo stesso trattamento pure al Troina, che riesce ad arginare il monologo biancoblu per soli 41 minuti.

Tanto basta infatti agli aquilotti per sbloccare il risultato e mettere in discesa il match del Lamberti. Foggia ispira, Romizi apre le danze. Al 4' della ripresa Bacio Terracino regala a Foggia l'assist per il suo primo gol in casacca biancoblu. Con in mano il pallino del gioco, mister Troise si concede un paio di staffette in prima linea, con Foggia che lascia spazio ad Allegretti e Banegas che rileva Carbonaro.

Entrambi i subentrati arrotondano il punteggio portando la Cavese sul 4-0 definitivo, che suona ancora meglio tenendo conto del rallentamento casalingo della capolista Gelbison. Risolto il problema del cinismo in fase conclusiva, la formazione biancoblu è pronta a lanciare la lunghissima volata verso il traguardo della Serie C. Campionato aperto a ogni soluzione, con quattro squadre praticamente alla pari in termini di chance per tentare il salto di categoria.