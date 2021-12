Cavese, Troise spera in un rientro: dubbio Altobello per Sant'Agata

Altobello sì, Altobello no. Sembra essere questo l'unico dubbio in casa Cavese a due giorni dalla delicata gara esterna con il Città di Sant'Agata. Il capitano è rimasto vittima di un problema muscolare e lo staff medico sta valutando quotidianamente la situazione, prima di dare l'eventuale placet al tecnico Emanuele Troise per l'impiego del centrale difensivo.

Difficile ipotizzare il suo ritorno in campo o meno. Anche perché non va esclusa la valutazione di non rischiare Altobello per evitare danni peggiori sul piano muscolare. La squadra intanto prosegue negli allenamenti e il tecnico è chiamato a rimodulare il quartetto degli under viste le squalifiche di Corigliano e Gabrieli.

Non sarà una gara semplice per la Cavese. Non è certo un'ultima spiaggia, visto che manca ancora un'eternità al termine della regular season. Ma anche perché le dirette concorrenti nella zona alti di classifica sono chiamate a incontri non certo facili. A partire dalla capolista Acireale che dovrà ospitare il Paternò.

Non sarà certo più semplice il compito del Lamezia dell'ex Campilongo, impegnato sul campo del Trapani. Così come la stessa Gelbison non troverà vita facile nella trasferta con la Sancataldese. Un successo a Sant'Agata di Militello, dunque, potrebbe servire alla Cavese per assottigliare il gap dal primato, pur a fronte delle due gare che la Gelbison dovrà recuperare dopo i rinvii per Covid.