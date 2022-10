Cavese, Troise studia il Fasano: «Dovremo essere bravi a limitarli»

«Il Fasano è una squadra che, se lasciata ragionare, propone cose interessanti. In fase difensiva dovremo essere bravi a limitarli, puntando poi a sfruttare nel nostre potenzialità in fase di possesso». Emanuele Troise traccia così il pre-partita di Cavese-Fasano.

Gli aquilotti ospitano quella che è senza dubbio la sorpresa del girone H di Serie D, che probabilmente nessuno si aspettava in vetta dopo questo primo scorcio di torneo. «Un avversario in salute che merita sicuramente i punti finora collezionati», secondo il tecnico biancoblu.

Dal canto suo la Cavese approccia al turno casalingo «con il giusto entusiasmo dopo Nardò, ma con la consapevolezza di dover dare continuità. Ma nelle ultime gare abbiamo dimostrato di essere in costante crescita».

Fuori Altobello e Bubas, Troise non fa drammi: «L'infortunio di Bubas non è una cosa grave e può accadere. Sono sicuro che non occorrerà molto tempo per il sul recupero». Non ci saranno interventi in chiave calciomercato per rimpiazzare gli assenti, così come per colmare qualche lacuna sulla corsia di destra, emersa nelle ultime partite.

«Nella zona destra del campo in organico abbiamo gli under e, pur a fronte di un periodo di flessione, i giovani vanno aspettati e devono giocare. Perché questa è la medicina giusta per farli crescere».