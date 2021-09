Cavese, ufficiale il centravanti Diaz: ora è caccia all'under classe 2003

Augusto Josè Diaz è ufficialmente un nuovo calciatore della Cavese. Il centravanti argentino classe 1992 si stava allenando da alcuni giorni alla corte di mister Pino Ferazzoli e ha anche assistito in tribuna alla gara di Coppa Italia con il San Giorgio.

Nella seconda parte della scorsa stagione ha militato tra le fila del Taranto, contribuendo con 7 reti alla promozione degli ionici in Serie C. In precedenza aveva indossato la maglia del Real Balompédica Linense, formazione spagnola di Segunda Divisione B. In Italia il nuovo centravanti della Cavese ha giocato anche tra le fila di Fasano, Palmese 1912 e Cuneo.

Con questo acquisto, il calciomercato della Cavese può dirsi quasi completato. Le ultime pedine in arrivo saranno under, in particolare classe 2003, i più giovani nella pattuglia degli atleti in età di Lega da schierare obbligatoriamente in campo nel prossimo torneo di Serie D.