Cavese, ufficializzato Cinelli: il tecnico firma per una stagione

Daniele Cinelli è ufficialmente l'allenatore della Cavese per la stagione 2023-24. Ha firmato un accordo per una sola stagione con il club metelliano, ricalcando quanto detto ieri in conferenza stampa dal nuovo direttore sportivo biancoblu Pasquale Logiudice.

Nei mesi scorsi ha conseguito l'abilitazione Uefa A a Coverciano. Da allenatore ha fatto gavetta in Eccellenza prima di entrare nell'organigramma tecnico del settore giovanile del Benevento. Ha guidato in deroga anche la prima squadra giallorossa, passando in seguito all'Avellino dove è stato vice di Ezio Capuano e Giovanni Bucaro.

A Messina è stato vice di Salvatore Sullo e Gaetano Auteri, prima di affiancare Ezio Raciti alla guida della formazione peloritana, condotta nella scorsa stagione a una straordinaria salvezza in Lega Pro.

Da calciatore ha avuto il picco più alto in carriera con la maglie dell'Avellino e del Pescara, formazioni con cui ha giocato in Serie B nelle stagioni 2003-04 e 2005-06.