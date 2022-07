Cavese, ufficializzazioni a raffica: una conferma e quattro volti nuovi

Giornata di ufficializzazioni in casa Cavese. A pochi giorni dall'inizio del pre-ritiro al Simonetta Lamberti, la società ha reso nota la conferma di un difensore già in biancoblu nella passata stagione e il tesseramento di quattro volti nuovi.

Resterà alla corte di mister Emanuele Troise il jolly difensivo Matteo Fissore. Il classe 1996 ha totalizzato 26 presenze nella scorsa annata tra regular season, Coppa Italia di Serie D e playoff.

Lunga la schiera di nuovi acquisti. Il primo è Samuele Puglisi, centrocampista catanese classe 2002 che, dopo l'esperienza nel vivaio del Catania, ha giocato in Serie D tra le fila di Paternò e Giarre.

In prima linea arriva Riccardo Cappa, classe 1999. Cresciuto nelle giovanili della Roma, coi baby giallorossi vanta presenza nella Youth League. Per Cappa anche un'esperienza nel vivaio del Sassuolo. In Serie D ha militato con Tiferno Lerchi e Atletico Fiuggi, mentre dal 2018 al 2021 ha indossato la maglia del Teramo in Serie C.

Arriva anche la conferma di un nome già circolato da diversi giorni. Quello di Francesco Salandria, mediano classe 1995 che ha esordito in Serie B con la maglia della Reggina al culmine della sua esperienza nel settore giovanile amaranto. Tra i professionisti ha giocato anche con Akragas, Matera, Catania e Viterbese. Nella scorsa stagione, al suo primo campionato di Serie D, è stato invece tra i top player del Lamezia, con cui ha collezionato 33 presenze complessive, tra Coppa Italia, campionato e playoff, e 2 gol.

Chiude il quartetto di nuovi acquisti Aldo Bezzon, attaccante esterno classe 2002 cresciuto nelle giovanili della Reggina, prima di passare nella scorsa stagione al Lamezia.