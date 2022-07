Cavese, un altro under per Troise: dal Napoli arriva in prestito Rossi

Un nuovo under alla corte di mister Emanuele Troise. La Cavese ha reso noto l'arrivo in prestito dal Napoli del terzino destro Francesco Rossi, napoletano classe 2003 che nella scorsa stagione ha indossato la maglia della Torres nel girone G di Serie D.

Le 35 presenze totalizzate tra regular season, playoff e Coppa Italia di Serie D sono il biglietto da visita che Rossi porta con sé nella sua nuova avventura alla Cavese. In precedenza ha militato nelle giovanili di Avellino, Napoli e Paganese.

Nei prossimi giorni la società dovrebbe ufficializzare almeno altri tre volti nuovi, due a centrocampo e uno in attacco. In città intanto è scattato il conto alla rovescia per l'avvio ufficiale della stagione 2022-23. Pronta una'accoglienza coi fiocchi al Simonetta Lamberti, dove il prossimo 25 luglio inizieranno gli allenamenti della formazione biancoblu.