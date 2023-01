Cavese, un nuovo under in difesa: a Altamura fischio d'inizio alle 15

Due volti nuovi in casa Cavese a pochi giorni dalla ripresa del campionato. L'organico dei calciatori si arricchisce con l'under Christian Basile.

Terzino destro classe 2003, nato a Massa Lubrense, il nuovo biancoblu arriva a titolo temporaneo dalla Spal. Nella prima parte della stagione ha indossato la maglia dell'Audace Cerignola, club con cui ha vinto lo scorso campionato di Serie D.

Una new entry anche nello staff tecnico. Antonio Piccolo sarà un nuovo collaboratore dello staff guidato da Emanuele Troise. Classe 1988, da calciatore vanta una lunghissima esperienza nei professionisti con Piacenza, Livorno, Lanciano, Spezia e Cremonese.

Intanto, visti gli accordi intercorsi tra Team Altamura e Cavese, la gara in programma domenica inizierà alle 15, slittando dunque di mezz'ora rispetto all'orario federale. I biglietti per i supporters metelliani saranno in vendita al botteghino dello stadio D'Angelo nel giorno della partita.