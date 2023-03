Due under della Cavese saranno in campo per la 73ma edizione della Viareggio Cup, lo storico e più prestigioso torneo internazionale di calcio giovanile al mondo. Mattia Maffei e Francesco Rossi, difensori del roster di mister Emanuele Troise, sono stati convocati dal selezionatore Giuliano Giannichedda per far parte della Rappresentativa di Serie D. Un importante riconoscimento per i due atleti che si sono messi in grande evidenza tra le fila dei metelliani. Il Torneo di Viareggio prenderà il via il prossimo 20 marzo.

Intanto mister Troise elogia la prova della sua squadra. La vittoria sul campo del Molfetta ha permesso ai biancoblu di consolidare il primato nel girone H, allungando a +4 sul secondo posto ora occupato in condominio da Nardò e Barletta.

«Vittoria meritata nonostante la sofferenza dopo il nostro secondo gol - ha esordito Troise -. Avremmo potuto gestirla meglio ma questo campionato ci insegna che le partite non possono dirsi mai concluse. I ragazzi hanno tenuto botta durante l'inferiorità numerica, ma ci tenevano a questa vittoria per dedicarla a Paolo Lomasto per il grave lutto familiare subito».

L'ex difensore ha visto una Cavese «un po' disordinata nel primo tempo. Nella ripresa invece siamo stati più pazienti e più concreti, raggiungendo con merito il doppio vantaggio. Sul gol del Molfetta ci siamo un po' abbassati, ma dopo l'espulsione di Palma siamo stati bravi a reggere».