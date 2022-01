Cavese, un under per la fascia: Caserta in arrivo da Benevento

La Cavese ha perfezionato il tesseramento del terzino sinistro Gaetano Caserta, proveniente dal Benevento. L'atleta classe 2003, nativo di Acireale, approda in biancoblu a titolo temporaneo.

Nel settore giovanile sannita ha indossato le maglie delle formazioni Under 17 e Primavera, collezionando in totale 47 presenze e 2 reti. Adattabile anche da esterno di mediana, Caserta è già a disposizione di mister Emanuele Troise, che avrà dunque un'ulteriore alternativa under per trovare una quadratura tattica definitiva alla squadra.

Gli arrivi di Caserta e Banegas potrebbero però non essere gli unici acquisti di gennaio per la squadra di patron Santoriello. Il diesse Fusco starebbe infatti lavorando per portare in biancoblu un altro attaccante di spessore, per risolvere in via definitiva il problema del gol per la seconda parte del campionato.