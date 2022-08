Cavese, venerdì la presentazione: società a caccia di un attaccante

Venerdì prossimo si alzerà ufficialmente il sipario sulla stagione 2022-23 della Cavese. La società ha infatti organizzato per il 26 agosto prossimo, con inizio alle 20, la presentazione ufficiale di staff tecnico e squadra che affronteranno il campionato di Serie D, nel girone H.

Teatro della presentazione sarà lo stadio Simonetta Lamberti, davanti alla Curva Sud "Catello Mari". Grande attesa per la tifoseria biancoblu, che spera di poter ricevere una gradita sorpresa dalla società in questi giorni. Il riferimento va all'attaccante che dovrebbe andare a completare l'organico affidato a mister Troise.

Sfumata la trattativa con l'esperto Di Piazza, che ha preferito il Brindisi alle avances degli aquilotti, la dirigenza biancoblu sarebbe ai dettagli per riportare a Cava de' Tirreni il centravanti Nicolas Sergio Bubas. L'italo-argentino classe 1989 ha militato tra le fila della Cavese nella prima parte della stagione 2020-21, collezionando 17 presenze e 6 reti in metà campionato.

Non è però l'unico nome sul raccuino della dirigenza metelliana, che conta di completare l'organico della squadra in tempo per l'esordio in Coppa Italia di Serie D, previsto per il 28 agosto prossimo al Simonetta Lamberti contro il Nola.