Cavese verso la trasferta di Nardò: aquilotti contro la difesa top del girone

Trasferta che sa di esame di maturità - uno dei tanti in programma quest'anno - per la Cavese di Emanuele Troise. Gli aquilotti sono attesi dalla gara contro il Nardò, che rievoca spiacevolissimi ricordi ai tifosi biancoblu. Ma quella vicenda di illecito sportivo ormai è uno sbiadito ricordo per la formazione biancoblu e il presente dice che c'è un campionato durissimo da affrontare per provare a riconquistare la Serie C.

Trasferta tosta, inutile sottolinearlo. A partire da quel che dicono i numeri del girone H di Serie D. Il Nardò è attualmente la miglior difesa del campionato. Ha subito un solo gol alla prima giornata (vittoria per 4-1 contro la Puteolana), inanellando un poker di clean sheet che hanno portato a una vittoria esterna a Matera e tre 0-0 di fila contro Fasano, Molfetta e Lavello.

Non brilla in fase realizzativa la compagine neretina, ma negli ultimi sedici metri è praticamente un bunker. «Il Nardò sta mostrando grande solidità nelle prime gare - ha spiegato Troise -. Dovremo essere bravi a sviluppare la manovra esaltando le nostre caratteristiche. L’intenzione è sempre quella di migliorare l’approccio iniziale alle partite e mi auguro che possa esserci da subito il giusto impatto da parte nostra».

La Cavese dovrà essere brava anche a non farsi influenzare in negativo dal fattore ambientale. «Un contesto molto determinato, contro una squadra molto esperta di questo campionato e quindi dovremo essere bravi anche da questo punto di vista».