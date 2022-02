Cavese, Viscomi torna tra i titolari: due assenti con la Sancataldese

Altobello e Lomasto squalificati, Viscomi al rientro dal suo stop disciplinare. Questo il borsino in casa Cavese alla vigilia del turno interno con la Sancataldese. Aquilotti in pieno clima di fiducia dopo le quattro vittorie consecutive, un trend da prolungare per provare ad assottigliare il gap dalla capolista Gelbison.

Mister Troise ha chiesto ai suoi di resettare tutto dopo il prezioso successo con il Santa Maria, sebbene non sia mancata un'analisi approfondita sulla primissima fase della gara del Carrano. «Non credo che abbiamo sbagliato l'approccio, ma di sicuro ci siamo allungati troppo dopo aver subito il primo gol».

Domani c'è la Sancataldese, avversario da non sottovalutare a fronte di un importante distacco in classifica. Ma è anche la prima di un trittico di gare da giocare in una sola settimana. «Questa squadra mi offre diverse alternative - ha spiegato Troise - e quindi è inevitabile che ci sarà qualche rotazione. Cercheremo di fare un po' di turnover e di dare un po’ di continuità a calciatori che sono stati meno impiegati in precedenza».

Qualche variazione ci sarà già domani, visto il pieno recupero di Allegretti e la completa disponibilità di D'Angelo, a pieno regime da due settimane: «Ho sicuramente maggiori soluzioni, ma al solito farò le mie scelte domenica mattina».