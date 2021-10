Cavese, vittoria all'ultimo respiro: Allegretti beffa il Santa Maria al 93’

Vittoria acciuffata per i capelli all’ultimo respiro. Allegretti regala alla Cavese il successo di misura contro un’ostica Polisportiva Santa Maria, che al Lamberti ha confermato le previsioni della vigilia.

Clienti difficili i cilentani, fortunati in occasione dei due legni colpiti dai padroni di casa, ma puniti forse dall’unica disattenzione difensiva concessa ai ragazzi di Ferazzoli. Che dal canto loro, hanno confermato il cinismo quale migliore qualità finora espressa nelle uscite ufficiali tra campionato e Coppa Italia.

Tra i pali biancoblu c’è Paduano. Il tecnico metelliano lascia in panca Romizi e Diaz, schierando un tridente “leggero” in prima linea. Speculare l’assetto giallorosso, con Giordano e l’esperto Cunzi ad affiancare il bomber Maggio in attacco.

La Cavese parte bene e crea tre palle-gol nei primi 10 minuti con Kosovan, Corigliano e Allegretti, tutte senza esito. Si pungono a vicenda le due squadre. Paduano si oppone a Giordano a metà frazione, poi occorre attendere il 33’ per il colpo di testa di Kone che timbra la traversa di Stagkos.

Stessi undici a inizio ripresa. Il cavese Masullo ci prova su punizione, ma l’estremo biancoblu gli evita l’appellativo di “core ‘ngrato”. Secondo legno di giornata per la Cavese al quarto d’ora, ancora su colpo di testa: Fissore stavolta centra il palo. Inizia la girandola di cambi e uno dei subentrati, Diaz, chiama Stagkos all’intervento provvidenziale.

La svolta arriva a pochi secondi dal triplice fischio, con Allegretti che sfrutta l’assist di Carbonaro e fredda l’estremo giallorosso, lasciando la Cavese a punteggio pieno e in testa alla classifica del girone I di Serie D, in compagnia di San Luca, Portici e Paternò.