Cavese, voglia di rivalsa dopo Lavello: Aliperta e Bacio Terracino indisponibili

Senza Aliperta e Bacio Terracino, la Cavese scalda i motori per il turno interno contro il Gravina. Dovrà essere la gara del riscatto dopo l'inattesa sconfitta esterna contro il Lavello. Un ko frutto di una gara giocata senza dubbio male dagli aquilotti, così come affermato dallo stesso tecnico Troise.

«Abbiamo voglia di rivincita e domani dovremo dimostrarla a dispetto di una prestazione sotto tono sia a livello individuale che collettivo. Troppi giocatori sono andati sotto livello e ci siamo fatti trovare impreparati ad affrontare a livello mentale gli episodi occorsi in campo».

Le assenze potrebbero determinare una variazione del sistema di gioco degli aquilotti, che «sono comunque pronti a giocare sia con tre attaccanti che con altre soluzioni. Domani non ci sarà il pubblico - ha aggiunto Troise - e per questo motivo dobbiamo tenere da subito alta la tensione, cosa che di solito viene determinata dal sostegno dei tifosi. Consapevoli del fatto che affronteremo un avversario agguerrito, pronto a mettersi in mostra contro la Cavese, dovremo essere bravi ad alzare da subito i ritmi per imporre la nostra proposta di gioco».