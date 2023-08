Cavese, volto nuovo in attacco: firma Sowe, ex Porto d'Ascoli

La Cavese rimpingua la pattuglia di attaccanti. La società metelliana ha ufficializzato il tesseramento dell'esterno offensivo Mousa Balla Sowe, gambiano classe 1997 reduce da una stagione non al top, in cui è rimasto a secco in termini di reti segnate.

Dopo una parentesi nella Premier League di Malta con gli Hamrun Spartans, è tornato in Italia indossando le maglie di Afragolese prima e Porto d'Ascoli poi, sempre in Serie D.

Vanta in carriera ben quattro campionati vinti in Interregionale con Parma (2015-16), Vibonese (2017-18), Turris (2019-20) e Monterosi (2020-21).

Con gli aquilotti cercherà dunque la stagione del riscatto, provando a ritrovare i numeri espressi nelle stagioni precedenti.

Intanto la dirigenza ha fissato per la prossima settimana tre test match al Simonetta Lamberti. Domenica 20 agosto alle 16 di fronte ai biancoblu ci sarà il Solofra (Eccellenza), venerdì 25 agosto alle 15.30 sarà la volta della Sanseverinese (Promozione) e sabato toccherà invece alla Scafatese (Eccellenza).