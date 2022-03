Cerignola-Casertana, Feola è pronto: «Ci misureremo con noi stessi»

Sfida alla capolista: Vincenzo Feola ci crede. Contro il Cerignola, dopo due vittorie consecutive, la Casertana punta al colpaccio per continuare la rincorsa playoff: «Ci aspetta un avversario fortissimo. Lo dicono i numeri e la classifica. Sono primi da tanto tempo e per riuscirci bisogna avere delle qualità. Il Cerignola ha calciatori di categoria superiore e un ottimo allenatore, troveremo un ambiente giustamente entusiasta, che spera di raggiungere un obiettivo inseguito da tanti anni. Da parte nostra vogliamo confermare quanto di buono fatto nelle ultime due partite. A Cerignola - dice l'allenatore - ci misureremo con noi stessi. Siamo consapevoli delle nostre qualità, la Casertana deve giocare come sa fare e alla fine sarà una partita a viso aperto. Qualche dubbio di formazione ce l'ho, ma lo risolverò soltanto domani».