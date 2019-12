Il recentissimo precedente contro i tifosi del Foggia e la vicinanza geografica col capoluogo dauno. Questi i motivi per cui l'Osservatorio del Ministero dell'Interno ha classificato ad alto profilo di rischio la gara tra Cerignola e Nocerina.



Stop momentaneo alla prevendita dei tagliandi per i tifosi residenti in provincia di Salerno, in attesa delle decisioni definitive del Comitato di Analisi sulle Manifestazioni Sportive. L'input però è ben chiaro e si va dunque verso il divieto di trasferta per i supporters nocerini. Domenica prossima, dunque, i rossoneri di mister Cavallaro scenderanno in campo al Monterisi senza l'apporto del proprio pubblico, in una gara dal pronostico nettamente favorevole agli ofantini.



Intanto, lo staff tecnico attende notizie sugli esami strumentali a cui si è sottoposto il difensore Calvanese. L'atleta ha saltato il match casalingo col Casarano per un problema muscolare e salterà sicuramente l'ultimo appuntamento del 2019 dei molossi. Potrebbe però essere pienamente recuperabile in vista della prima giornata del girone di ritorno, che prevede per la Nocerina la sfida salvezza esterna contro il Grumentum. © RIPRODUZIONE RISERVATA