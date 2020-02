Il Sorrento perde sul campo dell’Audace Cerignola (2-4) e lascia alla squadra pugliese anche la terza posizione in classifica, alle spalle di Bitonto e Foggia. La goleada subìta nel primo tempo attenua le potenzialità della manovra rossonera che ritrova smalto e determinazione solo nei secondi 45’. Ad avviare il rotondo 4-0 per i padroni di casa è un’autorete di Cacace al 13’: su un cross dalla destra, Longo anticipa l'uscita del portiere rossonero Scarano con la punta del piede, il difensore rossonero nel tentativo di respingere il pallone sulla linea di porta finisce per calciarlo nella propria rete. Il raddoppio dell’Audace Cerignola arriva al 23' con un eurogol di Sansone su calcio di punizione con il pallone che s'insacca all'incrocio dei pali. Il Sorrento prova una timida reazione al 28' con De Rosa che conclude alto. In quattro minuti arriva, invece, il poker dei padroni di casa, entrambe le reti segnate da Rodriguez al 36’ e al 40'.



In avvio di ripresa Sorrento più pericoloso. Al 4’ su cross di Herrera (nella foto), colpo di testa di La Monica, deviato in angolo con una prodezza del portiere Cappa. Al 21’ arriva la rete di Herrera, ex di turno, lesto ad anticipare Cappa in uscita. Quattro minuti dopo il Sorrento riduce ulteriormente le distanze con La Monica che raccoglie un cross di Masullo dalla sinistra e batte il portiere Cappa. L’Audace Cerignola, a questo punto, teme una clamorosa rimonta del Sorrento e consolida la manovra tra centrocampo e difesa, meritando il successo che vale il terzo posto con 49 punti, avvicinando il Foggia fermo a 51 dopo la sconfitta a Casarano e la capolista Bitonto che pareggiando a Taranto ha consolidato la vetta con 54 punti. Quarto il Sorrento, fermo a 47. © RIPRODUZIONE RISERVATA