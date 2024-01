Cinelli promuove la Cavese: «La strada è quella giusta»

«C'era qualche perplessità visto che si tornava in campo dopo venti giorni senza partite, ma la squadra ha risposto benissimom sotto tutti i punti di vista». Daniele Cinelli promuove la sua Cavese dopo il pareggio esterno contro la Romana.

Il tecnico biancoblu elogia la formazione avversaria, «squadra complicata e sicuramente tra le più in forma del campionato. Ma abbiamo accettato il confronto e retto bene il campo, quindi non posso che essere soddisfatto della prestazione. Giocavamo su un campo piccolo con un fondo di gioco non perfetto e nella seconda parte della gara abbiamo deciso di puntare su centimetri e velocità. Avremmo anche potuto vincere ma resto soddisfatto della prova».

Il pareggio ha ridotto a 7 punti il vantaggio sulla Cos Sarrabus Ogliastra, seconda della classe, ma mister Cinelli non vuole sentir parlare di numeri. «Dobbiamo evitare di guardare la classifica e continuare ad agire come abbiamo sempre fatto, concentrandosi esclusivamente sul prossimo impegno di campionato».