Città di Sant'Agata-Santa Maria Cilento 5-2, stop dopo cinque risultati utili di fila

Il Santa Maria Cilento interrompe la serie di 5 risultati utili e cede in maniera netta sul campo del Città di Sant'Agata che si conferma nella parte nobile della classifica.

Ai giallorossi cilentani non basta passare in vantaggio al primo affondo con il solito Tandara che al 9’ sblocca il risultato. La squadra di casa al 18’ perviene al pareggio con Vitale che di testa supera Cannizzaro. Il tempo si chiude sull'1-1.

Nella ripresa parte meglio il Santa Maria, ma è il Sant'Agata a passare: un calcio di rigore dubbio al 12’ consente a Bonfiglio di mandare in avanti gli isolani. Trascorrono due minuti e lo stesso Bonfiglio sigla la sua doppietta personale che vale il 3-1. La gara per i siciliani si mette in discesa e al 23’ Calafiore sugli sviluppi di un corner firma il poker. Il Santa Maria tenta la reazione e al 28’ Johnson, di testa, accorcia le distanze ma alla mezzora il Sant'Agata trova la quinta rete sempre con Calafiore, che fissa il punteggio sul 5-2.

Per il Santa Maria Cilento una sconfitta che non pregiudica la classifica, mentre rilancia quella dei siciliani che vedono sempre più da vicino il podio. Nel prossimo turno il Santa Maria ospiterà a Castellabate il Cittanova che con 21 punti è in zona playout e per certi aspetti è uno scontro in chiave salvezza per i ragazzi del tecnico Di Gaetano.