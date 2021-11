Gelbison a Sant'Agata per la fuga, Esposito: «Non guardo alle assenze»

La Gelbison sulle ali dell'entusiamo va sul campo del Città di Sant'Agata a caccia di una nuova vittoria per riuscire a allungare ancora in vetta. Per questa gara il tecnico dei cilentani Gianluca Esposito ancora una volta deve fare i conti con assenze importanti tra cui Mautone, Khoris, Di Fiore e Pipolo, ma questa situazione non sembra preoccupare il timoniere rossoblu: «Defezioni a cui siamo abituati dalla prima giornata ma noi andremo in campo con l'entusiasmo giusto per il buon momento che stiamo attraversando, anche se siamo solo all'inizio del percorso. Il Sant'Agata è una buona formazione che gioca con il 3-4-3 e staziona a centroclassifica per cui sarà necessaria una prestazione senza troppi fronzoli».

La Gelbison scenderà in campo con il 3-5-2 con Corado e Gagliardi nel reparto avanzato. La gara avrà inizio alle 14.30 e sarà diretta da Pistarelli di Fermo.