Cittanova-Santa Maria Cilento, recupera il capitano Campanella

Dopo aver ottenuto il primo successo in quest'anno solare il Santa Maria Cilento ha ritrovato la fiducia e la consapevolezza che sembrava aver smarrito. E per l'occasione l'infermeria si svuota ancora con il recupero molto importante del capitano Campanella, rimasto troppo tempo fuori per infortunio. Campanella figura tra i convocati per questa sfida per cui non è escluso che il tecnico Angelo Nicoletti lo possa utilizzare anche dall'inizio per sfruttare la sua esperienza e dare concretezza al reparto arretrato.

Anche per questa trasferta il Santa Maria si schiererà con il consueto 4-3-3 e proverà a compiere il blitz per operare il sorpasso sulla formazione calabrese che precede i giallorossi di due lunghezze. Si gioca al Morreale-Proto di Cittanova con fischio d'inizo alle 14.30, arbitra Giordano di Collegno