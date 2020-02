Prezioso pareggio (1-1) per il Giugliano di Massimo Agovino, impegnato in trasferta sull'ostico campo della Cittanovese. Un pareggio che consente ai gialloblu di conservare il terzo posto in classifica alle spalle della coppia Palermo-Savoia. Meglio i padroni di casa nella prima frazione di gioco, archiviata con la rete di Kacorri che con un bel diagonale beffa l'estremo difensore dei tigrotti Mola. Ripresa giocata su ritmi più elevati e con occasioni a ripetizione per entrambe le compagini. Il Giugliano trova il pareggio al 21' con il centrocampista Logoluso, lesto a insaccare dopo la respinta del portiere calabrese. Il finale di gara vede ancora gli ospiti protagonisti, ancora una volta con Logoluso ben servito da Esposito, ma il risultato non cambia. © RIPRODUZIONE RISERVATA