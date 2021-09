Clamoroso ad Afragola: è rottura con Agovino

Sembra destinata a terminare prima ancora di cominciare l’avventura di Massimo Agovino sulla panchina dell’Afragolese. Voci sempre più insistenti danno ormai per certa la separazione fra il tecnico ed il club del patron Niutta. Il dado sarebbe ormai tratto, mancherebbe, insomma, soltanto l’ufficialità. Le ragioni della rottura – sganciata da motivazioni di carattere strettamente tecnico – sarebbero da ricercare in frizioni interne ormai non più sanabili.

Due giorni fa, i rossoblù hanno ottenuto il primo successo stagionale nella gara d’esordio in Coppa Italia contro il Real Agro Aversa. Una partita al cardiopalma, ribaltata nei minuti finali. Nell'analisi del post partita, proprio Agovino aveva rivolto una netta stilettata, rimarcando l'importanza del lavoro per una crescita effettiva. «Sullo 0-1 ero un allenatore felice, perché squadra ha espresso i principi che volevo vedere. Mi dà molta noia invece la cultura del tutto e subito, che non è roba per me e nemmeno per l’Afragolese. Noi dobbiamo crescere lavorando».