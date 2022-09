Colpaccio Afragolese: firma l’ex Turris Esempio

Arriva dalla Turris, dopo un’esaltante esperienza tra i professionisti, l’ultimo acquisto dell’Afragolese. Si tratta del difensore – classe 1999 – Stefano Esempio.

Gioiellino del settore giovanile corallino, Esempio è «un colpo di assoluta importanza, che impreziosisce ulteriormente la rosa a disposizione di mister Bitetto».



Il difensore riparte dunque dalla serie D – in cui ha trionfato proprio con la Turris – dopo un’intera estate trascorsa in attesa di un’altra avventura tra i professionisti (da qui la risoluzione consensuale col club corallino): «Sono entusiasta di essere qui e di iniziare un nuovo percorso. Ringrazio il presidente Niutta, lo staff dirigenziale ed il mister per aver permesso il mio arrivo in questa piazza importante. Cercherò di dare il massimo nel rettangolo di gioco e sono sicuro che con la rosa che abbiamo, si potranno raggiungere gli obiettivi che la società si è prefissata».