Colpo in attacco per la Mariglianese: un ex Avellino per mister Sanchez

L’obiettivo è mantenere la categoria, conquistata per la prima volta nella sua storia appena qualche mese fa. Per questo la Mariglianese – reduce in campionato da due sconfitte consecutive – ha rafforzato il pacchetto avanzato mettendo a disposizione di mister Sanchez un elemento di assoluta esperienza. Si tratta di Arcangelo Ragosta, esterno offensivo classe 1986, con trascorsi tra i professionisti, oltre 300 presenze in serie D e più di cento reti all’attivo. «Un calciatore duttile e di qualità», così lo ha presentato il club biancoazzurro.

Lanciato dal Giugliano (in C2) nella stagione 2006/07, Ragosta è poi passato in C1 al Lanciano; quindi l’esperienza in B con l’Avellino, che dura però solo pochi mesi. Torna in C2, al Gela, poi la lunga trafila tra i dilettanti, che lo porta a far tappa – tra le altre – a Cava, Agropoli, Picerno, Castrovillari, Messina e Giugliano. Nella passata stagione ha vestito la maglia della Polisportiva Santa Maria Cilento.

Adesso la Mariglianese. Ragosta si è aggregato al gruppo e sarà a disposizione di mister Sanchez già dalla prossima gara esterna contro il Cerignola.